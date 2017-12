Carenze nelle strutture ospedaliere, Cavaliere (FdI): “Emiliano ceda la delega alla Sanità

Siamo dovuti intervenire in diverse occasioni per evidenziare le criticità che in questi mesi hanno penalizzato l’ospedale Perrino di Brindisi e gli utenti della provincia che quotidianamente hanno accesso alle strutture ospedaliere, provando in svariate occasioni a rivolgere appelli, sia ufficiali sia ufficiosi, al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, artefice del riordino ospedaliero – è quanto dichiara il Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia, Luciano Cavaliere.

Eppure sembrava che qualcosa fosse stato captato dallo stesso Presidente, fu proprio Emiliano a ipotizzare il cambio dei vertici ASL, lo fece preventivamente per non essere travolto personalmente, in qualità di assessore alla sanità, dalle conseguenze che il suo riordino avrebbero portato nella quotidianità degli utenti e dei lavoratori dei nesocomi.

Ricordiamo bene come lo stesso Presidente, non perse occasione per ribattere, quasi quotidianamente, un immediato intervento per riorganizzare l’intero sistema delle Aziende Sanitarie, interventi che per Brindisi non sono mai avvenuti.

Le ultime notizie emerse in questi giorni riportano nuovamente all’attenzione importanti carenze nella struttura ospedaliera brindisina come l’insufficienza dei posti letto, il sovraffollamento dei reparti e l’inadeguatezza dei pronto soccorso, dei diversi ospedali della provincia, ad accogliere giornalmente gli utenti che arrivano dal territorio.

Un sistema sanitario che crea disagi ai pazienti è un sistema che penalizza anche gli stessi operatori, che mortifica le nostre eccellenze sanitarie e che nell’immaginario dei cittadini rende poco qualificante l’impegno degli stessi.

Come buono proposito per il nuovo anno il Presidente Emiliano ceda la delega alla Sanità, in fin dei conti la sua battaglia interna al PD si concluderà tra qualche mese con le prossime politiche, finiti i giochi di forza potrebbe benissimo iniziare a pensare ai pugliesi, cosa che fino ad oggi non ha mai fatto.”