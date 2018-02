Le Ricette della Domenica: le Chiacchiere di Carnevale

Questa settimana dedichiamo la ricetta al Carnevale con un piatto dolce tipico di molte Regioni. In Puglia le chiamiamo chiacchiere e sono delle strisce di pasta fritte e servite fredde.

Vi propongo la versione della nonna!

Ingredienti

500 g di farina 00

80 g di zucchero

2 tuorli

1 uovo

30 g di burro

la buccia grattugiata di 1 arancia

90 ml di vino bianco

100 ml di acqua

1 pizzico di sale

zucchero a velo q.b.

Procedimento

Facciamo sciogliere il burro a fiamma bassa e nel frattempo sulla nostra spianatoia formiamo una fontana con la farina. Aggiungiamo lo zucchero, il sale, il burro, l’arancia grattugiata, le uova sbattute e il vino bianco e cominciamo ad impastare. Versiamo pian piano l’acqua e continuiamo a lavorare l’impasto fino a farlo diventare liscio e compatto. Lasciamo riposare per qualche ora.

Con il mattarello stendiamo il panetto il più sottile possibile (più la pasta è sottile, migliore sarà la resa finale) e con l’aiuto della rotella dentellata tagliamo delle strisce della dimensione che preferiamo, ricordandoci di fare sempre un taglio al centro.

Poggiamo le chiacchiere su di un vassoio precedentemente infarinato e lasciamole seccare.

Una volta pronte possiamo friggerle: immergiamole nell’olio bollente per qualche minuto, fino a quando non saranno piene di bolle in superficie e ben dorate.

Appena si sono freddate possiamo cospargerle di zucchero a velo e servirle.

Bon appétit

– Ilaria Lenzitti –