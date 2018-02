Senatore Zizza ( Noi con l’Italia), ecco l’agenda elettorale

Giornata intensa per Vittorio Zizza, candidato di Noi con l’Italia al collegio uninominale della Camera dei Deputati Puglia 13 per la coalizione di centrodestra.

Oggi pomeriggio alle 18 presso la sala delle Mostre della Biblioteca Comunale di Ostuni si svolgerà un incontro tra l’Associazione Obiettivo Comune e i candidati dei collegi uninominali del centrodestra, ci sarà Vittorio Zizza per la Camera e Tommaso Scatigna per il Senato. Vi aspetto numerosi, sarà una bella occasione per condividere idee e progetti, uno sguardo al futuro del nostro territorio.

Sempre nella giornata di oggi Vittorio Zizza sarà presso i comitati elettorali di Fasano, Cisternino, Ostuni e San Vito dei Normanni per organizzare un’importante iniziativa del centrodestra che avrà luogo a San Vito dei Normanni il prossimo 16 febbraio presso il Laboratorio Urbano Ex Fadda.

Domani il candidato di Noi con l’Italia e dell’intero centrodestra sarà a Brindisi per incontrare le aziende del territorio.