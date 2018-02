Salento Swim Cup: la Pellegrini regina della manifestazione, la Fimco regina della classifica

Si e' svolta il 4 e 5 febbraio scorso la seconda edizione della Salento Swim Cup, manifestazione natatoria riservata alle categorie Esordienti A/B ed Assoluti, che ha visto la partecipazione di venticinque società provenienti dalla Puglia ma anche da fuori regione, per un totale di oltre seicento atleti scesi in vasca a contendersi la vittoria a suon di bracciate.

Star della manifestazione la “Divina” Federica Pellegrini, per la seconda volta in gara nelle piscine pugliesi dopo la partecipazione al Trofeo Città di Bari nel 2014, che ha stregato tutti, piccoli e grandi, atleti e spettatori, in vasca e fuori, concedendosi al calore ed all’affetto dei tantissimi accorsi per vedere dal vivo e da vicino una vera e propria leggenda dello sport italiano. Oltre alla Federica Nazionale”, in gara anche la compagna di Nazionale Giorgia Biondani già protagonista ai recenti Mondiali di Budapest ed il giovane Thomas Ceccon, talento del nuoto nazionale giovanile.

La Fimco Sport si è presentata a questa manifestazione da detentrice della vittoria nella prima edizione, e naturalmente con l’obiettivo di confermarsi in tal senso, “siamo scesi in vasca con i nostri atleti, dagli esordienti A e B, fino agli Assoluti,” osserva il Presidente Fimco Gigi Mileti, “consapevoli dei nostri mezzi e dei nostri gioielli, atleti di livello nazionale ed internazionale, a partire da Ginevra Masciopinto, pluricampionessa italiana di categoria, oro agli Eurojunior 2017 di Netanya ed in gara ai Mondiali Juniores di Indianapolis dello scorso agosto. Simone Stefani anche per lui come per Maria Chiara Alba, ori e podi a livello nazionale e convocazioni azzurre con le Nazionali Giovanili dove entrambi hanno conquistato medaglie internazionali nell Coppa Comen.”.

E naturalmente tutti i portacolori della Fimco si sono resi protagonisti di ottime gare dai piu piccoli fino ai più grandi, con le nuotatrici ed i nuotatori provenienti dalle piscine Fimco di Maglie e Brindisi, e da quelle gemellate di Bari (Acquazzurra/Delfini) e Conversano (Airon Club), aggiudicandosi medaglie in tutte le gare e categorie, tanto da conquistare, come detto, la vittoria a livello assoluto. Emozionante la gara regina, i 100 metri stile libero, che ha visto in acqua la”Divina” chiudere a 53”98, seguita dalla la Biondani a 55”67 e dalla “Mascio” 56”19, Ginevra Masciopinto classe 2002 di Bari, tesserata Fimco Sport in virtù del gemellaggio tecnico che vede l’ Acquazzurra di Bari e la Fimco insieme in un progetto che ha portato entrambe le società anche alla gestione della piscina Nuotopuglia dell’Hotel Majesty di Bari, dove la giovane promessa del nuoto pugliese si allena sotto la guida del suo coach Michele Giardino.

Una pioggia di medaglie quelle conquistate a livello assoluto dagli atleti della Fimco allenati rispettivamente a Maglie da Giovanni Gigante, a Brindisi da Maurizio Vilella ed a Conversao (Airon Club) da Antonio Nardomarino: ALBA M.CHIARA argento 100/200DO, ALTOMARE NICCOLO’ argento 50SL bronzo 50FA, BASILE LORENZO oro 50/100/200FA, BUONO FRANCESCA oro 50FA bronzo 50/100SL, CALO’ MICHELE argento 200/400SL e 200MX, CARRIERI FRANCESCA bronzo 200SL, DE MARCO MARZIA oro 200SL bronzo 50SL e 100DO, DIOGUARDI EMANUELA bronzo 400SL, DIPIERRO ELENACHIARA oro 200DO argento 200SL, FEBBRARO GABRIELE argento 200FA, FELLINE CHIARA oro 100/200RA oro 100/200SL, LANZILLOTTI DONATO oro 100RA argento 50RA, LAVERMICOCCA ENRICA argento 50DO, LEUZZI MATTIA argento 200DO, LIBERATO ALESSANDRO oro 100DO argento 200DO, LOFU’ ROBERTO argento 50/100SL bronzo 50/100DO, LOPEZ ANNAMARIA oro 200MX bronzo 50SL, MARASCHIO ANTONIO oro 100/200DO argento 400SL, MARINELLI GIULIANO oro 200RA, MASCIOPINTO GINEVRA oro 50/100/200SL e 100FA, MILETI SIMONE bronzo 400SL, PALADINI CLAUDIA argento 200FA bronzo 200MX, PERUGINO CHIARA argento 100FA, POLIGNANO CHIARA oro 100RA argento 200DO e 200MX, POMPIGNA GIOVANNI oro 100/200RA, PRENCIPE CHIARA M. oro 400SL argento 50/200SL e bronzo 100SL, RAGO GIOVANNI argento 100FA, RUSSO LUCA argento 50/200FA bronzo 100FA, SALAMIDA FRANCESCA bronzo 400SL, SERINO CORINNE oro 200MX argento 50FA, STEFANI’ SIMONE oro 50DO/50FA argento 100SL/100DO, URSO VITO oro 50/100SL argento 50FA. Medaglie anche dalle staffette Assoluti con l’oro e l’argento nella 4x50M MISTI (STEFANI’ SIMONE, POLIGNANO CHIARA, BASILE LORENZO, MASCIOPINTO GINEVRA), (LEUZZI MATTIA, LANZILLOTTI DONATO, DIPIERRO ELENACHIARA, PRENCIPE CHIARA), l’oro e l’argento nella 4x50SL femminile (DE MARCO MARZIA, DIPIERRO ELENACHIARA, PRENCIPE CHIARA, MASCIOPINTO GINEVRA), (LOPEZ ANNAMARIA, SERINO CORINNE, LAVERMICOOCA ENRICA, ALBA MARIACHIARA), l’oro e l’argento nella 4x50SL maschile (URSO VITO, LEUZZI MATTIA, BASILE LORENZO, STEFANI’ SIMONE), ( CALO’ MICHELE, RUSSO LUCA, LAGIOIA SIMONE LOFU’ ROBERTO). Anche nel settore Esordienti A/B le nuotatrici ed i nuotatori della Fimco Sport, allenati a Maglie da Gianni Martina ed a Brindisi da Livia Iannarelli, si sono resi protagonisti salendo sul podio: DE PASCALIS ANDREA oro 200MX e bronzo 100RA, FIORENTINO DIEGO argento 200FA, POMPIGNA GINEVRA oro 200FA/50SL, SALVADORE ISA oro 200RA/200MX e argento 100RA/100SL, STEFANI’ EMANUELE argento 50/100DO/100RA, TOMA VITTORIA argento 200SL e bronzo 100RA, VITALI MICHAEL oro 50/200RA argento 200FA e bronzo 50SL. Soddisfazioni anche dalle staffette con l’oro nella 4x50SL e l’argento nella 4x50MX (DE PASCALIS ANDREA, FIORENTINO DIEGO, VITALI MICHAEL, BAGLIVO ANTHONY). Hanno gareggiato con merito: BLEVE EVA, BLEVE MARCO J., CHIARAPPA CHRISTIAN, CHIARAPPA CHRISTIAN, DE CARLO ALESSANDRO, DE SIMONE LUCA, DEVITOFRANCESCO CHIARA, ESPOSITO MICHELANGELO, FALCONE MELISSA, FRANCO GIANDOMENICO, GUGLIELMO SOFIA, LANZILOTTO CHIARA, LEO DIEGO, MARIANO NICOLO’, MIGGIANO ANDREA, OSTUNI NICOLO’ V., PALMA MARTINO, PARTIPILO MARTINA, PICCINNO GRAZIANO P.,POLO CRISTIAN, RECUPERO VALERIO, RINALDO DAVIDE, SCALERA STEFANIA, SUSCA MARA, TOROK ESZTER.

“Devo fare i complimenti a tutti i nostri atleti, dai giovanissimi Esordienti fino agli Assoluti, ed ai rispettivi Tecnici”, osserva il Presidente Gigi Mileti, “oltre che ringraziare i Dirigenti delle società gemellate nel Progetto Fimco, Nunzia Calabrese e Giuseppe Magaletti per l’Acquazzurra Bari e Vito Benedetto per l’Airon Club Conversano. E grandissima soddisfazione di questi giorni la notizia della convocazione in Nazionale Maggiore per la nostra Ginevra Masciopinto, in occasione del Meeting Internazionale del Titano il 17 e 18 febbraio prossimi a San Marino, dove per la prima volta Ginevra vestirà la maglia azzurra a livello assoluto, la stessa che indossa la Pellegrini per intenderci, tra l’altro una rappresentativa di nostri atleti sarà in gara nella stessa manifestazione.”