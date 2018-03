Valtur rinuncia ad un piano del rilancio delle attività a Ostuni, Zizza: “Così si danneggia l’economia del nostro territorio”.

ll senatore Vittorio Zizza di Noi con l’Italia ha presentato un’interrogazione urgente al Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, sulle ultime attività della azienda turistica Valtur. ll senatore Vittorio Zizza di Noi con l’Italia ha presentato un’interrogazione urgente al Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, sulle ultime attività della azienda turistica Valtur.

In particolare Zizza dice: “Il marchio Valtur è una realtà economica importante per la provincia brindisina, soprattutto nel comune di Ostuni; a destare preoccupazione sono alcune notizie apparse sui giornali che pare metterebbero a rischio la tenuta occupazionale dei lavoratori stagionali, non puntando ad un piano di richiamo turistico, pare, altresì, che ci sia la volontà di voler aprire altre attività speculari che andrebbero a danneggiare l’attività lavorativa delle strutture già esistenti”.

A fronte di questo Zizza ora chiede al Ministro quali siano le misure che intende adottare al fine di tutelare i lavoratori stagionali, considerando che la stagione estiva è oramai alle porte e quali azioni intenda mettere in campo per salvaguardare l’intero indotto; e soprattutto quali provvedimenti intende intraprendere anche alla luce dell’incontro che ci sarà giorno 15 marzo prossimo, data nella quale verranno convocati tutti gli enti coinvolti.