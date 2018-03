Under 18: Mesagne Volley supera Bisceglie 3-2

Per fase eliminatoria regionale under 18, la Mesagne Volley è inserita nel girone B insieme a Bisceglie e Lecce, alla ricerca del pass per proseguire il proprio cammino nella Puglia pallavolistica.

Per fase eliminatoria regionale under 18, la Mesagne Volley è inserita nel girone B insieme a Bisceglie e Lecce, alla ricerca del pass per proseguire il proprio cammino nella Puglia pallavolistica.

Nella prima gara della poule, le giovani gialloblu ospitano il Bisceglie, per una gara giudicata alla vigilia molto ostica considerando la cifra tecnica e strutturale delle avversarie.

Mr. Sportelli schiera Rosato al palleggio, Milano opposta, Lapenna e Demilito al lato, Prete e De Paola centrali e Destino libero. In panchina Falsetti, Scianaro, Malerba, Scalera, Prato e Rosato A. (L2).

I timori della vigilia vengono confermati dal campo: le biscegliesi sono avversarie difficili da affrontare e le ragazze di casa subiscono lʼorganizzazione e la fisicità ospiti. Nei primi due set, i giochi restano in bilico fino al giro di boa, quando alcuni errori di troppo creano un gap impossibile da recuperare (21-25 e 18-25).

Dal terzo set in poi, coach Sportelli mischia le carte cambiando di fatto la gara: Falsetti sostituisce De Paola al centro, Scianaro è opposta al posto di Milano, che viene spostata in banda al posto di Lapenna (che rientrerà in corso).

Inizia una rimonta entusiasmante, che consente alle babies mesagnesi di pareggiare il conto set (25-22 e 25-16) e di conquistare un tie-break sul quale nessuno avrebbe scommesso dopo il secondo parziale.

Nel tie-break non cʼè gara: già dal quarto gioco si era intuito che Bisceglie non era stata in grado di assorbire i cambi tattici studiati dalla panchina mesagnese, sentori che trovano riscontro nel quinto set vinto in maniera agevole per 15-9 dalle ragazze di coach Sportelli che, a fine gara, visibilmente e giustificatamente entusiasta commenta così: “Siamo partiti commettendo qualche imprecisione di troppo. Poi abbiamo iniziato a gestire meglio lʼerrore ed abbiamo aumentato il ritmo partita, sfoderando un ottimo carattere ed un buon tasso tecnico. Sono contento del gioco espresso negli ultimi tre set e questa sarà la base dalla quale ripartire per le prossime partite”.