Roberto Serra Fasano si aggiudica il derby con la Junior Fasano

Una domenica da incorniciare per la Roberto Serra Fasano, che grazie ad una convincente prestazione si aggiudica, 31-12, il derby con la Junior Fasano, valido per la testa della classifica della seconda fase del campionato under 15 maschile Puglia. Continua, così, il percorso stagionale a punteggio pieno e si conferma, insieme al Conversano, in testa anche alla classifica del girone a sei squadre, che assegnerà il campionato.

Grazie ad un ottimo avvio di partita e ad una bella prova di squadra, i ragazzi di coach Cassone ipotecavano il match già a metà primo tempo, con un parziale di 12-3 che galvanizzava Raimondi e compagni che continuavano ad incrementare il loro vantaggio, chiudendo la prima frazione di gioco sul 17-4. Nel secondo tempo, gli equilibri in campo non cambiavano e i ragazzi del Serra, sempre grazie ad un’efficace azione difensiva accompagnata dalla buona vena dell’estremo difensore Monopoli e dalle capacità realizzative di Colucci e Liuzzi, non permettevano ai cugini della Junior di tornare in partita, incrementando sempre più il vantaggio, fino al 31-12 finale.

“Sono orgoglioso della prestazione dei miei ragazzi, particolarmente in fase difensiva- dichiara coach Cassone – dove abbiamo mostrato una bella compattezza e grande spirito di squadra che ci ha permesso di dominare fin dai primi minuti una partita che poteva rivelarsi insidiosa per tanti fattori. In completa sincerità, spero che con questa prestazione, i miei ragazzi abbiano ritrovato quello che noi chiamiamo “spirito Serra”, perché, nonostante le vittorie, nelle prime due giornate della seconda fase, siamo stati una squadra poco compatta e determinata.”

Attenzione rivolta, ora, al prossimo turno che si giocherà domenica prossima, 18 marzo, che vedrà i ragazzi di coach Cassone, per la quarta giornata di andata, affrontare in trasferta l’altra capolista: il Conversano.

Procede, dunque, nel migliore dei modi la decima stagione sportiva consecutiva della Polisportiva “Roberto Serra” Fasano, che oltre ai campionati federali, continua la sua attività di promozione della Pallamano collaborando con le scuole primarie della nostra città in orario scolastico, con la quinta edizione del progetto “Giocosport-Pallamano a scuola” e in orario pomeridiano, con il Centro Sportivo Scolastico di pallamano del Secondo Circolo Didattico presso la palestra di via Mignozzi e con il Progetto P.O.N. “Sport Ambiente Memoria” con il Primo Circolo Didattico di Fasano presso la palestra di via Collodi.

Tabellino dell’incontro ASDP Roberto Serra Fasano – Junior Fasano 31-12 (17-4).

R. Serra: Monopoli O. (2), Monopoli P., Di Toma, Mazzarelli, D’Agnano (1), Liuzzi (9), Guarini, Passiatore G. (3), Passiatore L. (3), Raimondi (4), Colucci (9), Remini, Trapani, Velletri. All. Cassone

Junior: Sibilio, Ricco, Boggia L. (1), Boggia L.P. (2), Fedele, Vinci (5), Mileti, Savino (3), Mazzarelli (1), Bongiorno, Lapadula, Muolo. All. Maione

Arbitro: Surace F.

Classifica: R. Serra Fasano e Conversano 6, Junior Fasano 4, Altamura 2, Noci e Putignano 1.