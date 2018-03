Avv.Palmisano (M5S): “Un risultato storico per il movimento, una ventata di aria fresca nella mia città!”

L’avv. Valentina Palmisano di Ostuni, candidata alla Camera nel collegio Puglia 03, con il MoVimento 5 Stelle, intende esprimere grande soddisfazione per il risultato ottenuto alle elezioni politiche dal movimento

L’avv. Valentina Palmisano di Ostuni, candidata alla Camera nel collegio Puglia 03, con il MoVimento 5 Stelle, intende esprimere grande soddisfazione per il risultato ottenuto alle elezioni politiche dal movimento che rappresenta e ringraziare quanti le hanno porto fiducia. “Un risultato storico per il movimento, una ventata di aria fresca nella mia città!” premette Palmisano.

“La campagna elettorale è stata volta a far conoscere alla cittadinanza i contenuti del programma e non alla mera richiesta di voto, come troppo spesso è stato uso e costume nella nostra città. Questo ci ha premiato. Anche a Ostuni, infatti, è il MoVimento 5 Stelle il partito più votato, con 6.008 voti pari al 37,24%, confermando così il trend nazionale che lo ha visto trionfare alle urne – commenta orgogliosa la pentastellata -. Questo significa – prosegue – che i cittadini stanno apprezzando il lavoro svolto con impegno e competenza dai rappresentati del MoVimento, senza farsi sopraffare dalle false notizie che impazzano sui media e dai continui attacchi infondati che questa forza politica ogni giorno subisce”.

“Ora inizia il bello, nel senso che continuerò a impegnarmi insieme a tutti gli attivisti, i simpatizzanti e a coloro i quali si vorranno avvicinare al MoVimento per fare in modo che la mia città possa trarre i benefici che merita da questa “nuova era di Governo” che gli italiani chiedono a gran voce” conclude Valentina Palmisano.