Lunedì 26 marzo presso l’ Hotel Internazionale , alle ore 19.00 , il Rotary Club di Brindisi invita la cittadinanza alla conferenza sul tema: ” Il rapporto tra le verità della scienza e le verità della fede “.

Interverrà il Prof. Mario Castellana, ordinario di Filosofia della Scienza presso l’Università del Salento, che mostrerà come il caso Galileo, diventato quasi un simbolo della pretesa opposizione tra la fede e la scienza, è in definitiva privo di fondamento come peraltro chiarito da Giovanni Paolo II.