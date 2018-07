Olympique Ostuni, arriva un’altra conferma: Riky Ferri ancora glialloblu

Arriva con un po’ di ritardo dovuto a motivi extrasportivi, ma arriva un’altra importante conferma in casa Olympique: Riky Ferri vestirà gialloblù anche nella prossima stagione!

La volontà de giocatore non è mai stata in dubbio, semmai ad essere in dubbio era la sua permanenza in terra di Puglia, ma una volta fugati i dubbi, e trovato l’accordo con il Cisternino, squadra detentrice del cartellino, è bastata una chiacchierata col Presidente per trovare l’accordo e manifestare la voglia di essere a disposizione di mister Basile per la prossima stagione.

Formatosi calcettisticamente tra Martina e Pescara, il laterale mancino martinese, è stato protagonista già del passato finale fi stagione, mentre la prossima sarà per Riky una stagione importante, infatti dopo la ripartenza dello scorso anno, seguita ad uno stop dovuto ad un brutto infortunio, ora è il momento di dimostrare tutto il proprio valore.

Mister e compagni hanno gradito tutti il ritorno di Riky nei ranghi, e anche la società sa di aver ripreso un ragazzo con tanta voglia di ripagare la fiducia concessagli.