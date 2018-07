Taurino: “Onorevole Gemmato, informi il Vice Premier e Ministro Matteo Salvini che due poliziotti di Brindisi sono indagati”

L’assenza il silenzio della Lega a Brindisi non mi meraviglia resto sconcertato del silenzio della commissaria provinciale On. Tateo e del coordinatore regionale Caroppo.

Nel complimentarmi con Marcello Gemmato deputato di Fratelli d’Italia per l’ottimo intervento, https://www.facebook.com/FRATELLIDITALIA.PUGLIA/videos/10156675070955701/

colgo l’occasione per chiedere una cortesia: visto che è a Roma, in Parlamento, potrebbe informare il ministro dell’Interno Matteo Salvini, quello della Lega, che qui a Brindisi due poliziotti sono indagati per omicidio colposo, nell’inchiesta sull’assalto armato a un bancomat, finito nel sangue. Mi rivolgo a lui, visto che nessuno dei vertici della Lega ha ritenuto di intervenire.

Noi in questa città ci viviamo, a differenza di altri che vengono solo per arraffare voti!!!!! Senza però riuscirci….

Resto sconcertato di fronte alla sparizione dei vertici della Lega. Completamente assenti dalle vicende offerte dalla cronaca quotidiana, silenti persino di fronte all’iscrizione sul registro degli indagati di due servitori dello Stato, due agenti della sezione Volanti che quella notte hanno messo a rischio la loro stessa vita. Per cosa? Per garantire sicurezza, portando a casa mille euro a titolo di stipendio. Salvini dovrebbe saperlo. Perché sono certo che se lo sapesse Salvini

Ennesimo tradimento delle legittime aspettative di chi ha dato loro fiducia.

Se Gemmato, tenuto conto del fatto che è parlamentare della Repubblica e che quindi spesso è nella Capitale, riesce a incontrare anche la collega deputata Tateo, informi pure lei. Evidentemente era ed è assente. Certamente lontana chilometri dalla realtà di Brindisi.