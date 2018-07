Criminalità in Puglia, M5S: “Soddisfazione per la decisione del Governo di aumentare di 67 unità gli organici della polizia ”

Accogliamo con enorme soddisfazione la decisione del nuovo Governo di aumentare di 67 unita' gli organici della polizia di Stato della Regione Puglia, questo dimostra una profonda attenzione per la sicurezza dei pugliesi e per il problema della criminalità in Puglia che in molteplici occasioni anche noi consiglieri regionali abbiamo denunciato.