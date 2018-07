“Made in comunità”, 20 mangiatoie-fioriere per i gatti di Brindisi: ecco come aiutare

Duemila euro per costruire 20 mangiatoie-fioriere di legno. E’ questo il target della campagna Made in comunità, promossa da “I Felini di Puglia” (progetto-pilota firmato da Enpa) e dal Centro Emmanuel “Villa Castelli” (realtà impegnata nell’assistenza a persone svantaggiate e in difficoltà, specie nel campo della dipendenza) con l’obiettivo di realizzare e posizionare sul territorio brindisino – nelle colonie feline più a rischio – mangiatoie “con i baffi”.

Duemila euro per costruire 20 mangiatoie-fioriere di legno. E’ questo il target della campagna Made in comunità, promossa da “I Felini di Puglia” (progetto-pilota firmato da Enpa) e dal Centro Emmanuel “Villa Castelli” (realtà impegnata nell’assistenza a persone svantaggiate e in difficoltà, specie nel campo della dipendenza) con l’obiettivo di realizzare e posizionare sul territorio brindisino – nelle colonie feline più a rischio – mangiatoie “con i baffi”.

Strutture cioè che non siano dei semplici punti di alimentazione, ma veri “complementi d’arredo” in grado di inserirsi armoniosamente nel panorama urbano.

Infatti, come spiega Silvana Camposeo, volontaria animalista e referente brindisina del progetto I Felini di Puglia, una delle problematiche più ricorrenti delle colonie feline è quello relativo al rispetto delle norme igienico-sanitarie (spesso molto carente). Avanzi di cibo lasciati sul posto, piattini e contenitori di plastica abbandonati per strada sono spesso all’origine di malcontento e proteste da parte dei residenti che spesso danno luogo ad inaccettabili gesti di intolleranza. Da qui, appunto, l’idea di coinvolgere i ragazzi del Centro Emmanuel nella realizzazione di punti di alimentazione felina decorosi e funzionali.

Costruite con materiali a prova di pioggia, dotate di una vasca impermeabile e provviste di un canale per il drenaggio dell’acqua, le strutture sono anche un luogo di rifugio. Ma solo per i gatti, poiché una piccola apertura basculante evita che altri animali abbiano accesso alle strutture. Inoltre, per evitare furti o atti di vandalismo, le fioriere saranno fissate alla pavimentazione o, se possibile, a un muro laddove ce ne sia possibilità.

Partecipare e sostenere l’iniziativa è semplicissimo: basta visitare la piattaforma di crowdfunding “Produzioni dal basso” e fare una donazione. Bisogna raggiungere quota 2.000 euro; se verrà superata, le risorse eccedenti saranno impiegate per aiutare i gatti in difficoltà e per l’acquisto di antiparassitari e farmaci. Per ogni donazione ci sarà un piccolo gadget di ringraziamento.