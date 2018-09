Continua il progetto di educazione ambientale “Parchi in Festa”

PARCHI IN FESTA è una iniziativa rivolta a far conoscere e vivere i beni naturali presenti sul territorio brindisino attraverso attività che possano coinvolgere tutti, dai più piccoli ai più grandi, per far nascere, rinascere e crescere nel cittadino la volontà di vivere e tutelare le aree verdi presenti.

Continua anche nel prossimo weekend del 22 e 23 settembre il progetto di educazione ambientale “PARCHI IN FESTA – FESTIVAL DEL MONDO DELLA NATURA” nelle aree naturali protette brindisine, redatto dal Servizio parchi ed Aree naturali protette del Comune di Brindisi, finanziato dalla Regione Puglia e realizzato dalla Cooperativa Thalassia.

Escursioni sul campo, incontri a scuola, attività a piedi o in bicicletta, osservazione del cielo, poesia, natura e spettacoli: PARCHI IN FESTA sarà una festa aperta a tutta la cittadinanza, alla riscoperta dei tre luoghi dalle caratteristiche particolari e di grande valore naturalistico: il Parco Naturale Regionale “Stagni e saline Punta della Contessa”, la Riserva Naturale Orientata Regionale “Bosco di Cerano”, Sito di Importanza Comunitaria (SIC) “Foce Canale Giancola”. Tutte le attività saranno a TITOLO GRATUITO.

Questo il programma del weekend:

– Sabato 22 settembre, alle ore 15.30, MICROESPLORAZIONE al Parco naturale Regionale Saline di Punta della Contessa, … dalla scoperta delle erbe spontanee agli abitanti dei fili d’erba, una serie di microesplorazioni guidate e raccontate per rendere visibile e ricostruire il mondo nascosto tra le foglie. ATTIVITA’ GRATUITA ADATTA AI BAMBINI.

– Domenica 23 settembre, alle ore 9.30, INCONTRI DI GUSTO nella Riserva naturale Regionale del Bosco di Cerano. Una facile escursione, con la quale accompagnati da un esperto, scopriremo i segreti del bosco e i vitigni più importanti, per apprezzare fino in fondo i sapori della nostra terra. Al termine dell’attività è prevista una degustazione raccontata dei vini dell’azienda Tormaresca e Marchesi Antinori, accompagnati da stuzzichini, formaggi e salumi. ATTIVITA’ GRATUITA.

– Domanica 23 settembre, alle ore 20.00, CON LA TESTA TRA LE STELLE nella Riserva naturale Regionale del Bosco di Cerano. Una passeggiata astronomica, un viaggio cosmico da fare stando con il naso all’insù, per perdersi nelle vie nascoste tra le stelle. Il racconto dell’astrofilo Cosimo Galasso ci porterà a conoscere i segreti del cielo, le leggende legate agli astri, le meraviglie e le suggestioni legate alla Luna, regalandoci una visione del cielo affascinante e romantica. ATTIVITA’ GRATUITA ADATTA AI BAMBINI.