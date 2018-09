Giunta Puglia, Caroppo (Lega): “Emiliano contro natura pur di provare a non perdere la poltrona”

«Essendo ben consapevole di dover lasciare la poltrona di governatore tra un anno, Emiliano realizza spregiudicate e innaturali operazioni politiche, che nulla hanno a che vedere con le idee per la Puglia e i problemi dei pugliesi.

Purtroppo per lui, queste campagne acquisti contro natura, su più livelli, dal ceto manageriale a quello politico-amministrativo, non faranno che agevolare il suo naufragio elettorale, quello politico è già in atto» è il commento del Segretario Regionale della Lega, il Consigliere Andrea Caroppo, all’odierno ingresso in Giunta e in maggioranza di esponenti provenienti dal centro destra.