Ceglie Messapica, “Mi Formo e Lavoro”: iscrizioni fino al 30 settembre

Alla luce della proroga della Regione Puglia riguardo all’apertura della procedura a sportello di calendarizzazione dei corsi formativi “Mi Formo e Lavoro”, il Comune di Ceglie Messapica ha deciso di riaprire i termini per la presentazione delle candidature per la costituzione della short list dei professionisti che dovranno svolgere le attività di docenza.

La nuova scadenza è fissata al 30 settembre.

Intanto prosegue senza sosta la macchina organizzativa dell’ente di formazione del Comune, che sta programmando per i prossimi giorni i primi seminari informativi per gli iscritti e quelli di approfondimento per la definitiva selezione dei docenti, al fine di predisporre l’organizzazione del primo ciclo di corsi di formazione.