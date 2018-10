VIDEO/ Giornata Mondiale dell’Alimentazione. I giornalisti nella base UNHRD di Brindisi per il World Food Program

“Comunicare la fame nel mondo, le crisi umanitarie e il ruolo globale della Puglia nella risposta alle emergenze”. Su questo tema, affrontato per celebrare la Giornata Mondiale dell’Alimentazione di cui si celebra la ricorrenza, si è svolto, nella mattinata di oggi, martedì 16 ottobre 2018, un seminario ospitato nella Base di Pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite (UNHRD) di Brindisi, ex base Usaf sulla provinciale per San Vito dei Normanni che dal 2007 ospitano le simulazioni e le esercitazioni per operatori umanitari e che hanno reso la base un polo di eccellenza formativa e pratica per la preparazione e la risposta alle emergenze.

L’iniziativa, organizzata dalle nazioni unite in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti della Puglia ha interessato i professionisti dell’informazione per fornire i partecipanti gli elementi per analizzare e comunicare le emergenze umanitarie globali, gli strumenti di intervento come UNHRD e l’importanza della presenza ONU sul territorio pugliese.

Nell’occasione i giornalisti hanno potuto visitare alle strutture della base a partire dai depositi dove vengo immagazzinati gli aiuti umanitarie le attrezzature logistiche pronti per essere inviati da UNHRD nelle aree di crisi per conto delle 87 organizzazioni partner tra cui agenzie ONU, governi e organizzazioni non governative e l’unità di ricerca e sviluppo che, anche in collaborazione con università e aziende, testa prodotti e studia nuove soluzioni logistiche per rendere la risposta umanitaria più efficace ed efficiente.