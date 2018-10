Brindisi, provincia, riprendono i lavori sul secondo lotto della strada provinciale n.74 Mesagne-S.Pancrazio

La Provincia di Brindisi, settore Lavori Pubblici e Viabilità, ha ricevuto la scorsa settimana dalla Regione Puglia l’autorizzazione, per opere di pubblica utilità, con Provvedimento dirigenziale del Dipartimento Agricoltura n. 74626 del 19 ottobre 2018, per lo spostamento, in altre zone limitrofe all’interno delle rispettive particelle, di poco più 100 alberi non monumentali situati nei pressi del tratto della strada provinciale 74 Mesagne-S.Pancrazio, lotto interessato dai lavori di miglioria della viabilità e di adeguamento alle norme di sicurezza. Tale parere autorizzativo contiene anche quello rilasciato nel mese di luglio dalla competente Commissione Tutela Alberi Monumentali.

Appena dopo aver ricevuto il su citato parere autorizzativo della Regione Puglia, così come annunciato e ribadito nei giorni scorsi dal Presidente f.f., della Provincia di Brindisi, Domenico Tanzarella, l’Ufficio Tecnico dell’Ente ha affidato immediatamente i lavori alla ditta Imalto di Lecce, che inizierà le attività di espianto già da domani, condizioni meteo permettendo. Si tratta della stessa ditta che effettuerà tutti gli interventi previsti su quel tratto stradale.

Tra qualche giorno si procederà anche allo spostamento di n.27 alberi monumentali, per i quali si è reso necessaria la stipula di una polizza fidejussoria, a garanzia del nuovo attecchimento in zone limitrofe degli alberi espiantati.

Queste operazioni sono propedeutiche e necessarie alla ripresa dei lavori di sistemazione dell’asfalto in quel tratto stradale, lungo circa 1 km, con l’obiettivo di consegnare al più presto, nei primi mesi del prossimo anno, un’arteria così importante alla fruizione degli automobilisti, quale è appunto la strada Mesagne-S.Pancrazio, davvero snodo fondamentale di collegamento tra il territorio brindisino con il litorale ionico.