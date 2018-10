Basket, Dinamo Brindisi, Emanuele Marzo: ecco chi è il nuovo play/guardia del sodalizio biancoblu

La Limongelli Dinamo Basket Brindisi è lieta di annunciare l’ingresso nella prima squadra di Emanuele Marzo, play/guardia di 184 cm proveniente dal settore giovanile della New Basket Brindisi.

Emanuele è un under del 2002 che ha già maturato diverse presenze nei raduni regionali e partecipato al trofeo delle regioni con la maglia della Puglia. Ha vinto un titolo regionale under 14 disputando una sontuosa finale con più di 40 punti a referto e ben sette triple realizzate.

Nonostante la giovane età ha un fisico esplosivo e una buona tecnica individuale. Dispone di un ottimo tiro dalla lunga distanza e ha una innata e naturale capacità di fare canestro che gli ha consentito, nell’esordio della settimana scorsa contro la Virtus Molfetta, di mettere a referto i suoi primi 3 punti in un campionato di serie C.

Emanuele Marzo vestirà la maglia della Dinamo Basket Brindisi grazie alla formula del doppio tesseramento con l’Happy Casa Brindisi. Si ringrazia, a tal proposito, il settore tecnico giovanile della New Basket Brindisi per la solita disponibilità.