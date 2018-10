Brindisi, associazioni animaliste: “Chiediamo la riapertura del Centro di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà” della Provincia

Il coordinamento delle associazioni ambientaliste e animaliste della Provincia di Brindisi, a seguito di precedenti istanze rivolte alla Presidenza della Regione Puglia, sono unitamente presenti per sollecitare la riapertura del “Centro di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà” della Provincia di Brindisi, la cui attività è stata interrotta e sospesa per la mancata erogazione di fondi statali alla Provincia (Legge Delrio sul riordino delle Province).

La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed anche la recente normativa regionale (L.R. 59/2017, art. 6) prevede l’esistenza di Centri Territoriali per il soccorso di animali selvatici in difficoltà, coordinati dall’Osservatorio Faunistico Regionale di Bitetto (Bari).

L’attuale assenza del servizio pubblico, garantito per 16 anni dalla Provincia di Brindisi (2001-2017) ha comportato disagi per la cittadinanza, per i turisti e per tutti gli operatori contattati senza poter dare adeguata soluzione (Polizia Locale, Carabinieri Forestale, Vigili del Fuoco, ecc) e con interessamento dei volontari delle associazioni, testimoni e protagonisti di numerosi episodi, non facili da gestire in mancanza di un qualsiasi riferimento.

Finché il Centro è stato aperto, era facile contattare la dottoressa D’Astore e recapitarle l’animale, anche di sabato e domenica. Ma da oltre un anno e più di chiusura del centro brindisino, sono aumentate le segnalazioni dei cittadini per assistere animali in difficoltà: segnalazioni che rivolte agli operatori istituzionali trovano mai riscontro. E allora qual è la soluzione? Ci siamo dati da fare, sostituendoci di fatto agli Enti pubblici, pur di salvare gli animali. Con i nostri mezzi, e senza mai ricevere un benché minimo rimborso, abbiamo cominciato a fare i viaggi della speranza per questi animali, portandoli ora a Bitetto, ora a Calimera, gli unici centri regionali dove gli animali possono essere curati. Volpi, gabbiani, ricci, rondoni, aironi, falchi, piccioni, civette, gufi, assioli e perfino un passerotto, sono stati raccolti e consegnati a noi, a volte dopo interminabili telefonate fra vigili e carabinieri, per essere portati verso i lontani luoghi di cura, a volte, purtroppo, arrivando già morti.

Per le situazioni più gravi sarebbe servito un ricovero immediato.

Il servizio pubblico della Provincia di Brindisi potrebbe in pochi giorni riprendere a funzionare con fondi regionali già individuati per avere nuovamente tempestività di intervento e di ricovero, stabilizzazione e cure veterinarie immediate, personale esperto e qualificato, sede operativa adeguata e dotata di specifiche attrezzature come è successo per tanti anni.

Le associazioni presenti sono portavoce ed espressione non solo della sensibilità collettiva verso la vita animale (ripetiamo che sono in tantissimi a chiamare per animali feriti e in cerca di aiuto), ma anche del valore educativo, culturale e scientifico (biologico e sanitario) già dimostrato da tutte le attività sviluppate nel corso degli anni dal “Centro per il recupero della fauna selvatica in difficoltà” della Provincia di Brindisi e che potrebbero essere ulteriormente incrementare.

Chiediamo pertanto alla Presidenza della Regione Puglia di attivarsi per consentire in tempi

brevissimi, la riapertura del Centro nel nostro territorio provinciale, che comporterebbe benefici anche in ambito regionale, alleggerendo i centri esistenti dall’ingolfamento di cui soffrono attualmente.

WWF Brindisi, Fondo Mondiale per la Natura;

LEPA Brindisi, Lega Protezione Animali;

OIPA Brindisi, Organizzazione Internazionale Protezione Animali;

ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali;

ANPANA ONLUS, Associazione Nazionale Protezione Animali, Natura e Ambiente

Quattro Zampe nel Cuore, Associazione Animalista di Volontariato

Gli Amici di Snoopy;

Lega Nazionale per la Difesa del Cane;

Gli Amici di Daisy;