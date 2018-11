Massafra, Campionati Regionali Tae Kwon Do Forme, diverse le medaglie conquistate dai giovani atleti della Gold Team Brindisi

Sono ben cinque le medaglie conquistate dagli atleti della Taekwondo Gold Team di Brindisi del Maestro Marco Cazzato al campionato interregionale di forme Puglia tenutosi nella città di Massafra. L’appuntamento interregionale a cui partecipano tutti gli atleti pugliesi oltre ad atleti provenienti da varie società fuori regione nella specialità delle forme.

Obiettivo centrato in pieno ,cinque podi per cinque atleti, le medaglie d’oro sono per Martina Petrugno ,classe 2004, Giulia Compagnone, classe 2011,Matteo Compagnone, classe 2008, l’argento viene conquistato da Elena Romanelli ,classe 2005 e Venere Simmini ,classe 2011.

Ottimo bottino per i giovanissimi atleti brindisini e soddisfazioni del Maestro Marco Cazzato per il risultato ottenuto che evidenzia le qualità dei propri atleti non solo nei combattimenti ma anche nella bellissima specialità delle forme, il lavoro svolto in palestra con serietà e dedizione ripaga il sacrificio svolto da tutti gli atleti agonisti della “Gold Team”.