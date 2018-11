Ribezzi (Puglia Popolare): “La giunta Rossi elimina la vigilanza al mercato ex Inapli.E’ una follia”

La giunta-Rossi ha deliberato, con effetto immediato, l’eliminazione del servizio di custodia e vigilanza del mercato coperto ex inapli, svolto dalla Brindisi Multiservizi, per destinare lo stesso servizio al dormitorio di via Provinciale per San Vito.

L’Amministrazione non ha tenuto conto delle ripercussioni che ci saranno nper il mercato e per chi ci lavora. Nonostante la guardiania, nei giorni scorsi si sono verificati vari furti tra cui sei pannelli in ferro della recinzione esterna, la copertura dei contatori Enel e, tempo addietro, il furto della macchina lava pavimenti. Inoltre, all’interno del mercato, oltre ai banchi vendita, vi sono depositi merci e attività commerciali che, se lasciati incustoditi, sicuramente continueranno ad essere oggetto di furti e quant’altro.

Tra l’altro, i commercianti vivono nel degrado più totale: le cadute di calcinacci dai soffitti e le ingenti infiltrazioni d’acqua, stanno rendendo scarse anche le condizioni igienico sanitarie, nonostante le promesse non ancora mantenute.

Il sindaco e la sua maggioranza non possono e non devono abbandonare a se stessi i commercianti del mercato ex inapli, che già da tempo vivono in una situazione drammatica, sotto tutti i punti di vista, specie quello economico.