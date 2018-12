Ostuni, dal 7 al 9 dicembre torna “Zucchero & Cannella”. Anteprima il 2 dicembre con la ConTourBand

Un giro di banda. E per le strade di Ostuni è servita l’anteprima di Zucchero & Cannella, l’evento culturale ed enogastronomico che nelle località più belle di Puglia sposa arte e divertimento con degustazioni, iniziative e spettacoli per tutte le età. Domenica 2 dicembre, per le vie della città bianca, scenderanno in strada i musicisti della ConTurBand, la travolgente marchin’ band di fiati e percussioni che dalle ore 17, con partenza da viale Pola, annuncerà l’arrivo della manifestazione targata Ghironda, in programma venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 dicembre tra viale Pola e Piazza Italia.

Per tre giorni, in un unico spazio si incontreranno artigianato, food & drink, musica e teatro, spettacoli di fuoco e animazioni con laboratori per bambini, in un clima natalizio di allegria e partecipazione. E per i golosi ci sarà un focus sulla cioccolata, con degustazioni “a occhi chiusi”.

Dunque, domenica prossima prologo di Zucchero & Cannella con la parata della ConTurBand, che in performance di grande fisicità e dinamismo unisce la tradizione delle bande meridionali con la lezione delle street band di New Orleans. Sarà un preludio a ritmo di musica, assaggio della festa durante il ponte dell’Immacolata al via venerdì 7 dicembre alle ore 18.

Tra le iniziative della giornata inaugurale, il laboratorio «Mangiamo quello che siamo» (ore 19-21), attraverso il quale i più piccoli verranno introdotti alla “dieta arcobaleno” per imparare a conoscere col gioco le zone di provenienza delle migliori produzioni di Puglia. Mentre, in serata, diventeranno protagonisti lo spettacolo con il fuoco «Scintille in strada» di Pyroetnico (ore 19.30 e 21.30) e la musica della Popular Band guidata dall’istrionico fisarmonicista Paolo Giancola (ore 22).

Sabato 8 dicembre Zucchero & Cannella inizierà con il concerto della Banda Musicale di Ostuni «A. Cavallo» (ore 11) e alle 11.30 offrirà già la possibilità di sperimentare sapori, profumi e sensazioni della cioccolata con degustazioni che andranno avanti sino a tarda sera. Previsti anche, il laboratorio «Coloribo» dedicato ai prodotti dell’orto a chilometro zero (ore 16.30, 18.30 e 20.30), le performance di Pyroetnico (ore 18.45 e 20.30) e il viaggio musicale dal sapore vintage dei Merli (ore 21).

Domenica 9, giornata di chiusura, la manifestazione inizierà alle ore 11 con il primo round del laboratorio «Il mondo delle api» (previste repliche alle ore 16.30 e alle 18.30) e dello spettacolo di giocoleria di Big L One (altre performance alle 12.45, 17.30 e 19.30). Ancora spettacoli di fuoco con Pyroetnico (ore 18.45 e 20.30) e gran finale con il concerto degli N-Joy (ore 21).