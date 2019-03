Autonomia, De Mola(FI): “In piazza per chiedere l’intervento di Mattarella”

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Laura De Mola, coordinatrice provinciale (BR) di Forza Italia, in merito alla discussione in Parlamento per l'approvazione del processo di autonomia differenziata.

Nei prossimi giorni approderà in Parlamento la discussione per l’approvazione del processo di autonomia differenziata. Riguarderà le regioni di Veneto, Emilia Romagna e Lombardia. Per questo motivo Forza Italia ha deciso di organizzare in Puglia giornate di informazione in piazza, ed invita i cittadini e gli attivisti a chiedere l’intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

«Questo processo – sottolinea Laura De Mola, coordinatrice provinciale del partito azzurro – non farà altro che acuire le differenze tra nord e sud e tra le varie regioni. Lo si è già visto con il federalismo sanitario: ci sono regioni, come la Puglia, dove la gente rinuncia ormai a curarsi e dove la sanità è al collasso. Adesso – continua De Mola – non si farà altro che sferrare l’ennesimo colpo al meridione.»

Il provvedimento rischia di essere approvato in tempi celeri. «Per questo motivo saremo in piazza a Brindisi sabato 23 marzo, per distribuire cartoline informative ai cittadini e modelli prestampati da inviare al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, garante della Costituzione.»

L’invito è rivolto a cittadini, attivisti ed organi di stampa. La manifestazione si svolgerà sabato 23 marzo in piazza della Vittoria dove, assieme alla responsabile provinciale Laura De Mola, saranno presenti i coordinatori e gli amministratori locali del partito azzurro. La conferenza stampa è prevista, sempre in piazza, alle ore 11.30.