Brindisi, nasconde 234 pacchetti di “bionde” di varie marche nel doppiofondo del pulmino. Denunciato per contrabbando

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi, al termine degli accertamenti, hanno segnalato un 54enne di origine albanese per contrabbando di tabacchi lavorati esteri. L’uomo, un autotrasportatore, poco dopo la mezzanotte in via Enrico Fermi, è stato fermato alla guida del suo pulmino Mercedes Sprinter e sottoposto a perquisizione che è stata estesa al mezzo, con l’ausilio di una unità cinofila della Guardia di Finanza. Nel corso dell’attività gli sono stati rinvenuti 234 pacchetti di sigarette di varie marche, tutte prive del sigillo dei Monopoli di Stato, occultate all’interno dei doppifondi delle cappelliere del mezzo. Nella circostanza è stata altresì sequestrata la somma contante di 600,00€, unitamente alle sigarette rinvenute.