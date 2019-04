Ostuni, la Chiesa di San Vito Martire ospita giovedì 11 aprile l’incontro culturale “Aspetti evolutivi e Arte preistorica”

Il giorno 11 Aprile alle ore 18 presso la Chiesa di San Vito Martire attuale sede del Museo Civico si terrà una conferenza dal titolo: “La scienza racconta l’evoluzione umana“. Questo primo incontro culturale presentato dalla Associazione “Espressioni d’Arte” verrà condotto dal Professore Francesco Dammacco esperto affermato sia nel campo della medicina come Primario di Pediatria che nel settore artistico come pittore , studioso di estetica e critica d’Arte e avrà come titolo : “Aspetti evolutivi e Arte preistorica”.

Il prof. Dammacco darà inizio ad una serie di incontri culturali con l’obiettivo di affrontare tematiche importanti sulla nostra evoluzione in relazione alla capacità simbolica dell’Arte . Questa capacità infatti viaggia di pari passo con l’attività del cervello umano; i simboli si modificano e si evolvono in relazione all’evoluzione umana. I cultori dell’Estetica attraverso la semiotica sviluppano la conoscenza della capacità simbolica che produce il cervello umano secondo leggi universali.

Dammacco ci condurrà con l’aiuto di molte immagini in un viaggio nella storia che inizia migliaia di anni fa per farci conoscere e riscoprire le dinamiche legate alle attività artistiche dell’uomo come prodotto del cervello umano .

Nel secondo incontro si parlerà del cervello creativo sotto il profilo dell’estetica e delle Neuroscienze. Saranno successivamente presi in esame alcuni artisti affermati dei secoli passati e del mondo Contemporaneo.