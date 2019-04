In Puglia arriva il primo “Natural Camp” per bambini nell’Oasi naturale di Torre Guaceto e in Valle d’Itria

Vivere la natura in modo diverso, un ‘esperienza educativa per i più piccoli durante le vacanze estive. In Puglia arriva il primo “Natural Camp” tra gli spettacolari scenari della Valle d’Itria. Si tratta di una settimana, dal 16 al 23 giugno 2019, riservata a bambini e bambine dagli otto ai dodici anni per scoprire l’avventura immersi nell’Oasi naturale di Torre Guaceto (info 348.431.09.44).

Una valida alternativa per far vivere nuove esperienze ai nostri figli, immersi nella natura e lontani dal divano e dal cellulare. La fine della scuola rappresenta un incubo per tutti i genitori che lavorano, molto spesso, pur essendoci la disponibilità dei nonni, si corre il rischio che i bambini possano trascorrere intere giornate in casa davanti ad un pc e così perdere l’occasione di stare all’aria aperta a giocare o confrontarsi con i suoi coetanei.

Per questo motivo nasce “Natural Camp Puglia”, organizzato da Gymnikos, che ha alle spalle 20 anni di esperienza nel settore. S’imparerà giocando con i laboratori dedicati alla costruzione dei trulli con un vero mastro trullaio, agli elementi della natura, e ancora alla piccola archeologia tra gli scavi di Egnazia. Le giornate saranno scandite da giochi nei boschi, mare nella spiaggia attrezzata del Resort (incluso servizio di salvataggio) ed escursioni nell’Oasi protetta di Torre Guaceto.

Dunque mare, laboratori e escursioni nell’entroterra pugliese, probabilmente uno dei più belli al mondo: La Valle d’Itria, tra Alberobello, la Selva di Fasano e gli scavi di Egnazia saranno gli ingredienti del primo Natural Camp Puglia. I piccoli ospiti trascorreranno una settimana nel confortevole Torre Guaceto Resort, accolti in comodi alloggi divertendosi con lo staff di animazione del resort e sempre accompagnati da un team specializzato.

Sono aperte le iscrizioni info www.gymnikos.it/natural-camp.html – tel 348.431.09.44