De Punzio (FdI): “ Brindisi continua ad essere la Cenerentola della Puglia”

Apprendiamo la notizia che, in costanza della visita del Vice Premier Di Maio nella città di Taranto, sia stata stanziata in favore della suddetta città la somma di un miliardo di euro, quale ristoro governativo per tutti i danni patiti. Apprendiamo la notizia che, in costanza della visita del Vice Premier Di Maio nella città di Taranto, sia stata stanziata in favore della suddetta città la somma di un miliardo di euro, quale ristoro governativo per tutti i danni patiti.

Premesso che non è dato stabilire una cifra che possa risultare idonea a risarcire tutte le morti causate dall’Ilva, in quanto la morte, seppur di una singola persona, non può commisurarsi in termini monetari, però viene spontaneo chiedersi il motivo per il quale la medesima attenzione non sia stata posta in essere per la città di Brindisi da parte della nostra classe politica e ci riferiamo al Sindaco, al Presidente della Provincia, al Presidente della Regione ed ai nostri Parlamentari.