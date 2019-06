Il primo autobus ibrido in Puglia è della STP Brindisi

Alle 11:00 di oggi venerdi 7 giugno ha effettuato la prima corsa sulla Linea 4 che dal capolinea dell’Ospedale Perrino arriva fino alle marine di Brindisi, il nuovo autobus ad alimentazione ibrida gasolio-elettrico da 12 metri.

Si tratta di un moderno autobus acquistato dalla STP Brindisi con fondi propri, il primo in Puglia ad alimentazione ibrida dotato di spazi ampi e di sistemi di sicurezza quali il conta-passeggeri, la videosorveglianza interna e il collegamento di soccorso mediante la semplice pressione di un tasto con la sala operativa STP.

Il mezzo è inoltre predisposto con le attrezzature per i diversamente abili e le persone con difficoltà di deambulazione.

In attesa dei finanziamenti previsti dallo Stato e dalla Regione per l’ammodernamento degli autobus del servizio urbano di Brindisi, che seguono quelli già ottenuti per l’extraurbano, continua la politica di miglioramento del servizio erogato da STP Brindisi nell’ottica di offrire un servizio di mobilità efficiente e anche attento all’ambiente ed alla sostenibilità.