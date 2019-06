Iniziano domani gli esami di maturità, il presidente degli psicologi pugliesi Antonio Di Gioia fa un in bocca al lupo agli studenti

Il presidente degli psicologi pugliesi: “E’ un momento di ansia, paura, per tantissimi la prima prova importante della vita”

“Tutti ricordiamo la famosa notte prima degli esami, e tutti sappiamo che è possibile superarla”. Il pre-sidente degli psicologi di Puglia fa un grande in bocca al lupo agli studenti che da domani saranno impegnati con gli esami di maturità.

“Tanti stanno vivendo un insieme di emozioni fortissime, e a loro voglio dire che questo momento che oggi sembra difficile, servirà per affrontare tante altre sfide che verranno. Gli esami di maturità rappresentano il primo vero confronto con se stessi, e le ragazze e i ragazzi si ritroveranno per la prima volta dinanzi alla gestione di emozioni che come l’ansia non sono sempre negative; c’è infatti l’ansia positiva che aiuta a gestire la performance e che li aiuterà a temprar-si per le successive prove della vita, qualunque sarà l’esito. Quindi non bisogna aver paura dell’ansia perché quella sana è un’alleata che ci aiuta a superare le difficoltà”. Di Gioia sprona gli studenti a non preoccuparsi tanto, a non farsi travolgere dalle paure: “Quel che è importante è impegnarsi al meglio e credere nelle proprie capacità. Quel che conterà, da domani in poi e in qualunque occasione di studio o di lavoro, sarà dedicarsi a pieno negli impegni, avendo la consapevolezza che ci saranno molte altre occasioni per farsi valere, e sapendo di poter contare sulla stima di sé anche nei momenti difficili.” conclude il presidente.

Anche la consigliera dell’Ordine degli Psicologi della regione Puglia Paola Annese desidera augurare il meglio agli studenti: “Questo momento rappresenta la sintesi dell’intero percorso degli anni delle scuole superiori fatto da ogni studente e come tale va affrontato. Senza ricercare la perfezione, non temendo quella quota di ansia sana che può mettere ogni ragazzo nella condizione di rendere al me-glio nella prestazione d’esame, confrontandosi con i compagni e riconoscendo che, seppur importante, questa è solo una delle tappe del percorso di formazione di ogni ragazzo che resterà nei suoi ricordi.

Cercate di viverlo con consapevolezza, impegno e serenità”.