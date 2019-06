Brindisi, il 21 giugno a Palazzo Nervegna riunione tecnica sul Sistema museale e sulla candidatura Unesco della Via Appia Regina Viarum

Nella giornata di venerdì, 21 giugno, a partire dalle 11 a Palazzo Nervegna si svolgerà una riunione tecnica sul Sistema museale e sulla candidatura Unesco della Via Appia Regina Viarum. Parteciperanno rappresentanti dei Comuni che si trovano sul tracciato e delle Regioni Lazio, Campania, Basilicata e Puglia.

Il progetto di Sistema museale della Via Appia, infatti, rientra nelle sperimentazioni previste dal Protocollo d’intesa fra Direzione generale dei Musei e l’Associazione delle Città d’arte e Cultura (Cidac). Il Comune di Brindisi e quello di Benevento hanno avviato in questi mesi un percorso condiviso per avviare questo processo di sperimentazione.

Questa riunione procede nel solco del percorso avviato con il primo incontro dello scorso 7 maggio che si è svolto a Benevento.