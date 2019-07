Sindaco Rossi e vicesindaco Brigante al Ministero per il Cis: “La strada è lunga ma non ci fermeremo”

“Stamattina, insieme al vicesindaco Elena Tiziana Brigante e all’assessore alla Programmazione economica Roberto Covolo, sono stato a Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con il ministro per il Sud Barbara Lezzi, i rappresentanti dei ministeri e di Invitalia, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ed il sindaco di Lecce Carlo Salvemini, per avviare il tavolo per il Contratto istituzionale di sviluppo per i comuni di Brindisi e Lecce.

Sedere a questo tavolo è stato uno dei nostri obiettivi in questo primo anno di mandato. Nei prossimi mesi lavoreremo a stretto contatto per redigere un programma di interventi per la rigenerazione urbana, ambientale e paesaggistica delle due città che sarà finanziato dal Governo, opere pubbliche strategiche per il futuro delle nostre comunità. Per Brindisi concentreremo la nostra attenzione sulla riqualificazione sostenibile della costa a nord della città, sulla rigenerazione dei quartieri di periferia e del centro e sul recupero per la fruizione dei grandi attrattori culturali.

Per la nostra amministrazione è una tappa importante, segno di una nuova credibilità del governo cittadino verso il Governo nazionale e la Regione, a cui va il nostro ringraziamento per l’attenzione mostrata alla nostra città. Adesso vogliamo avviare una fase di condivisione delle scelte da compiere con le forze produttive e sociali della città, per arrivare in tempi brevi ai progetti e ai finanziamenti. La strada che abbiamo davanti è lunga, ma la nostra comunità è oramai in cammino: non ci fermeremo!”, dichiara il sindaco Riccardo Rossi.

Link utile: http://operecis.gov.it/site/cis/home/i-cis.html