VIDEO/Brindisi, “La locanda ti li Spilusi”, nuovo ingrediente l’acqua di mare alimentare Steralmar, salutare sostituto del sale

Acqua di mare da mangiare? Da oggi si!

E’ una storia che nasce in Puglia tra il noto ristorante brindisino La Locanda ti li Spilusi e la Steralmar, azienda di Bisceglie ed unica in Italia a proporre acqua di mare microbiologicamente pura ad uso alimentare, un elemento prezioso che fa bene alla salute. Questa è tante altre importanti caratteristiche hanno convinto Fabrizio De Giorgio, Amministratore Unico de La Locanda ti li Spilusi, a stringere una collaborazione con l’azienda della provincia BAT e utilizzare l’acqua di mare per i prodotti proposti alla propria clientela.

Un prodotto che in cucina come al bar sembra non avere limiti, la si può usare per insaporire i cibi al posto del sale comune, cuocere la pasta, in pasticceria, per i cocktail, per gli impastare di pane e pizza – che diventano più digeribili come illustra il maestro pizzaiolo Francesco Cirasino che nella Loncanda ti li spilusi prepara ad arte la pizza gourmet altra esclusiva ed innovazione del ristorante brindisino.

Steralmar, leader mondiale del metodo di lavorazione e distributrice dell’acqua di mare ad uso alimentare e rappresentata a Brindisi dal Presidente Pietro Di Liddo