E’ Francesca Cosi Miss Summer Salento 2019 “Brindisi”

Giovane studentessa di Monteroni di Lecce, Francesca è stata eletta lo scorso mercoledì presso la Masseria “Cillarese” a Brindisi nel più alto contesto della serata “Calici sotto Le Stelle” organizzata dall’associazione “I Sapori della Nostra Puglia”.

Anche lei, insieme a Martina Carbone eletta lo scorso 30 giugno presso il Bar “La Torre” a Torre Chianca (Le),giocherà in casa il prossimo 18 agosto accedendo alla finalissima del concorso.

La giovane Monteronese ha vinto la tappa brindisina tra 15 aspiranti Miss. Una serata immersa nella natura della nota Masseria a ridosso della riserva protetta del lago Cillarese di Brindisi quella organizzata da Gennaro Gargarelli della associazione “I Sapori della Nostra Puglia” e diretta da Marcello Altomare e Niko Fiore della Ass.Flashback di Brindisi titolare della Kermesse di Bellezza giunta alla nona edizione.

Diverse le associazioni del territorio, cantanti e ballerini intervenuti all’evento, tra cui i noti ballerini brindisini dei Fratelli Gargarelli conosciuti per le loro apparizioni ai Talent Show “Tra Sogno e Realtà”, Ballando con le Stelle” e tanti altri.

Alle ore 24.00 il giornalista Niko Lorusso,che ha condotto magistralmente la serata immortalata dal fotografo Squinzanese Giuseppe Bello Roma, ha annunciato e proclamato Miss Summer Salento 2019 “Brindisi”, incoronata da Gennaro Gargarelli, e annunciato le altre sei ragazze che hanno conquistato il biglietto di ingresso alla semifinale prevista il prossimo 27 luglio presso il Villaggio Lamaforca Parco Aqua In a Carovigno (Br)

SEMIFINALISTE:

-Serena Martina 17 anni di Brindisi

-Francesca Cosma 19 anni di Avetrana (TA)

-Siliana Chirico 17 anni di Manduria (TA)

-Marika Stano 16 anni di Brindisi

-Corinne Palmieri 17 anni di Galatina (LE)

Arianna Fortunato 18 anni di Bari