Brindisi – In occasione del Puglia Book Festival, che si terrà a Brindisi, presso il Polo Bibliouseale Ribezzo, il 13 luglio prossimo, alle ore 20:00, il professor Enrico Cuccodoro, docente dell’Unisalento e Coordinatore Nazionale dell’Osservatorio Istituzionale per la Libertà e la Giustizia Sociale “Sandro e Carla Pertini” presenterà le sue ultime pubblicazioni: “Gli impertinenti, il viaggio di Sandro e Carla Pertini, per l’Italia di oggi” – Edizioni Voilier; “La Costituzione spiegata agli italiani” – Edizioni Voilier; “Legalità! Paese legale Paese reale – Edizioni Voilier.