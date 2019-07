Brindisi, auto a fuoco in via Marche

Brutta avventura per un automobilista brindisino in via Marche. Erano circa le 18 quando un uomo alla guida della sua Smart , grazie al tempestivo allarme dei passanti, ha dovuto immediatamente abbandonare l’abitacolo della sua vettura mente la parte posteriore andava in fiamme.

Allertati i vigili del fuoco che giunti sul posto hanno domato le fiamme e messo in sicurezza il veicolo.