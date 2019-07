Boxe Iaia, Concetta Marchese: ”Con il maestro Carmine, dopo il Guanto d’Oro puntiamo a vincere in Europa”

È festa grande in casa Boxe Iaia Brindisi. Il maestro Carmine Iaia e l’Assessore allo Sport Oreste Pinto brindano insieme a Concetta Marchese, per il successo ottenuta dalla atleta 21enne al Guanto D’Oro Femminile – Trofeo Colombi 2019 lo scorso 7 luglio nel PalaSport di Celano in provincia di L’Aquila in Abruzzo. Un risultato di caratura nazionale in un importante torneo tricolore promosso dalla Federazione Pugilistica Italiana che ogni anno da sette edizioni mette a confronto le migliori boxeur italiane.

Concetta Marchese, nata a Marcianise in provincia di Caserta ma brindisina di adozione per aver fortemente scelto il maestro Carmine Iaia e il sodalizio brindisino da lui fondato per essere allenata e rappresentata sul prestigioso ring aquilano, nel corso della 3 giorni del effettuato un percorso perfetto aggiudicandosi tre vittorie consecutive con un verdetto unanime dei giudici di 5-0.

Soddisfazione per il Maestro Carmine Iaia con un risultato che per coach e atleta ha il sapore del riscatto dopo il mancato risultato ai Campionati Assoluti italiani.

Ad applaudire e sostenere la l‘atleta della Boxe Iaia in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale quindi l’Assessore allo sport Oreste Pinto.

Archiviato questo successo quindi subito al lavoro in palestra per scendere nella categoria 54 Kg ed e la selezione per i Campionati Europei in programma in Spagna, a Madrid, in Agosto.

C’è però ancora spazio per la torta, un piccolo festeggiamento e la foto di gruppo per la vittoria di Concetta Marchese e della Boxe Iaia Brindisi.