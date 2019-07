A San Michele Salentino nasce “Centro sociale polivalente per diversamente abili”

Sarà sottoscritto mercoledì 31 Luglio il disciplinare tra il Comune di San Michele Salentino e la Regione Puglia ( Servizio economia sociale, Terzo settore e investimenti per l’innovazione sociale) che conclude tutto l’iter amministrativo-burocratico del progetto “Centro sociale polivalente per diversamente abili” del Comune di San Michele Salentino.

Il percorso del progetto ha avuto inizio con la passata Amministrazione ma portato a compimento dall’Amministrazione guidata dal sindaco Allegrini che consegna alla Comunità un ennesimo finanziamento di ben 1 milione di euro ( A.D. n.580 del 23 luglio 2019).

L’edificio, originariamente destinato a scuola dell’infanzia, realizzato allo stato grezzo, tra gli anni 1989-1991 e situato in via Pio La Torre, a sud del centro abitato, così come da idea progettuale diventerà una struttura aperta alla partecipazione di circa 50 utenti diversamente abili ad una serie di attività ludico-ricreative, di socializzazione e animazione, sia di San Michele Salentino che dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale.

Tutta la struttura, quindi, di circa 390 mq, sarà completamente ristrutturata ed al suo interno saranno creati ambienti idonei e funzionali allo svolgimento delle varie attività, spazi per l’assistenza assistenziale, uffici e spazi per educatori ed assistenti, servizi igienici per gli ospiti, privi di barriere architettoniche e per gli operatori.

“Ancora un intervento importante portato a termine come da programma elettorale – commenta il sindaco Giovanni Allegrini – un Centro che diventerà luogo di aggregazione e socializzazione per tutta la cittadinanza, in grado di favorire la nascita di nuove progettualità sociali e associative. Attraverso, poi, i laboratori che saranno attivati, i diversamente abili potranno sviluppare potenzialità, relazioni interpersonali grazie, soprattutto, ad una rete di assistenti e personale specializzato.

Questo Centro rappresenta, quindi, un nuovo servizio per il sostegno delle famiglie e per rilanciare la vera integrazione.”

Dopo la firma del disciplinare, saranno espletate tutte le procedure di gara necessarie e previste dalla Legge per appaltare i lavori di ristrutturazione dell’immobile.