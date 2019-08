“Metamorfosi. Altre storie oltre il mito” a Ostuni il 7 settembre torna Enrico Loverso

Lo spettacolo “Metamorfosi. Altre storie oltre il mito” prodotto dalla Ergo Sum, con Enrico Lo Verso ed una serie di artisti ospiti sempre diversi, torna sui palchi dei teatri italiani e sceglie la musica come compagna di viaggio.

Le prossime tappe si concentrano in Puglia e tra queste ne è prevista anche Ostuni. L’appuntamento con la Città Bianca sarà sabato 7 settembre presso il Parco Archeologico e Naturale di Santa Maria di Agnano dove con l’artista saranno presenti i musicisti Francesco e Lorenzo Mancarella e BigByps con il suo beatbox.

La regista Alessandra Pizzi parte da Ovidio e dal capolavoro della classicità per svestire il mito dai panni del racconto epico, farlo diventare cronaca e parlare del contemporaneo.

Un allestimento che tenta di rendere il mito popolare, avvicinandolo quanto più possibile alla sua primaria funzione, cioè quella di “spiegare” agli uomini le verità imponderabili.

Sul palco Enrico Lo Verso con accanto una compagnia in itinere che cambia ogni sera grazie al contributo di artisti, personaggi della cultura e dello spettacolo, che hanno scelto di essere in Metamorfosi, per accompagnare il pubblico in un viaggio senza tempo tra miti e leggende, attraversando l’Olimpo per svelare vizi e virtù degli dei. Come un moderno Ovidio, l’attore siciliano traccia la narrazione e rievoca storie divenute parte dell’immaginario collettivo: l’amore di Apollo e Dafne, il viaggio impervio di Dedalo e Icaro, la bellezza incontenibile di Narciso.

Sul palco è rievocata l’atmosfera delle feste di piazza, dove tra luminarie e decori si animano i miti, in uno spazio “ludico” come quello del palcoscenico, reso ancora più suggestivo dalle coreografie di danza (aerea e a corpo libero) di Marilena Martina che scandiscono il racconto, dando allo spettacolo l’atmosfera fabiesca che si conviene al racconto della favola per eccellenza.

Ogni replica diventa “altra cosa”, si trasforma grazie alle diverse sensibilità artistiche che si avvicendano e dalla sinergia che si crea fra le diverse interpretazioni.

“Un’idea di spettacolo nata dal desiderio di coniugare al racconto altre forme artistiche ed espressive, per tessere una narrazione multidisciplinare di un viaggio fantastico, in uno dei più interessanti capolavori della letteratura – dice Alessandra Pizzi. Tutto all’interno di una messa in scena che tenta di rendere il mito popolare, avvicinandolo quanto più possibile alla sua primaria funzione, cioè quella di ‘spiegare’ agli uomini le verità imponderabili”.

Le traduzioni dei testi, esclusive per lo spettacolo, sono a cura del prof. Nicola Pice.

Gli appuntamenti del 1, 3 e 7 settembre sono realizzati rispettivamente con il patrocinio del Comune di San Giorgio Jonico, del Comune di Bisceglie e del Comune e del Museo Civico e Parco Archeologico di Ostuni.

Info al 3279097113.

La prevendita è disponibile online sul sito www.ciaotickets.com oppure c/o PREVENDITA: Discomenia mix via Eugenio Trinchera 16/18 OSTUNI – telefono 0831 342532