Il consiglio comunale di Brindisi unito per il riconoscimento della fibromialgia

Oggi il consiglio comunale di Brindisi ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno per il “Riconoscimento della fibromialgia” proposto dal presidente del consiglio Giuseppe Cellie e sottoscritto da i capigruppi di tutte le forze politiche di maggioranza e minoranza.

Il consiglio comunale di Brindisi impegna così il sindaco a intercedere presso la Regione Puglia e la giunta per chiedere l’avvio di un procedimento per il riconoscimento della fibromialgia come malattia cronica e invalidante affinché ai malati possano essere riconosciuti tutti i diritti previsti dalle leggi dello Stato.

La sindrome riconosciuta dall’organizzazione mondiale della sanità dal 1992, colpisce in Italia circa 2-3 milioni di persone corrispondenti al 3-4 % dell’intera popolazione. Il dolore è il sintomo predominante diffuso in tutto il corpo. I pazienti hanno difficoltà a vivere una vita piena e indipendente.

Il sistema sanitario nazionale italiano non prevede alcuna forma di riconoscimento, registrando così differenti sensibilità regionali. Il consiglio comunale auspica che la Regione Puglia possa distinguersi in questo per la garanzia dei diritti del malato.