Dall’Aeroporto al Museo, l’archeologia subacquea nei poli museali pugliesi. A Brindisi il 19 settembre

“Nel mare dell’intimità. L’archeologia subacquea racconta il Salento”. Dopo l’esperienza in Aeroporto nel capoluogo Adriatico, inizia un tour in tutta la Puglia con approfondimenti. A Brindisi l’appuntamento sarà al Museo Archeologico Francesco Ribezzo giovedì 19 settembre alle ore 10.30.

Dal 14 al 27 settembre 2019, un ciclo di approfondimenti dedicati all’archeologia subacquea e al patrimonio museale salentino, con gli interventi dei di rettori delle istituzioni museali ospitanti, dei curatori della mostra Rita Auriemma e Luigi De Luca, del direttore del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento, Gianluca Tagliamonte, della Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, Maria Piccarreta, e dell’assessore all’industria turistica e culturale della Regione Puglia, Loredana Capone.

Gli approfondimenti e il catalogo

Tutto nasce da una mostra, allestita fino al 5 luglio 2020 nel luogo di transito e accoglienza del Salento della contemporaneità – promossa da Regione Puglia-Assessorato all’industria turistica e culturale e Aeroporti di Puglia – che, tra reperti di archeologia subacquea, contenuti multimediali inediti, arte contemporanea e narrazioni, costituisce un’ideale veleggiata lungo le rive di questa terra, la ragnatela di rotte e gli intensi rapporti che l’hanno coinvolta nella koinè mediterranea, rendendola nei secoli “porta d’Italia”. Una mostra che è anche al centro di una rete di relazioni progettuali e di programmazione – voluta dall’Assessorato attraverso l’impegno dei suoi Poli biblio-museali – dei musei del territorio, chiamati a impegnarsi non solo prestando alcuni preziosi reperti delle rispettive collezioni, ma ospitando all’interno del proprio museo un corner dedicato proprio a Nel mare dell’intimità. L’archeologia subacquea racconta il Salento, con materiale informativo e approfondimenti multimediali. Il ciclo degli appuntamenti che andrà in scena dal 14 settembre rappresenta pertanto una rete inedita, un’occasione anche per riflettere insieme sul futuro degli spazi museali e sui loro ruoli nella compagine sociale contemporanea.

Ma sarà anche l’occasione per presentare un progetto editoriale: il catalogo della mostra. Agile, compagno ideale di qualunque viaggio, fisico e mentale, che abbia come meta il Salento. Non poteva che essere così il catalogo della mostra che ha scelto uno dei luoghi simbolo del viaggiare contemporaneo (l’aeroporto di Brindisi) per narrare i 3500 anni di questo territorio sorvolandolo a pelo d’acqua, immergendosi nelle profondità marine, esplorando le coste ed entrando nelle grotte, fra i resti di città perdute e dentro i relitti, con lo sguardo sempre teso alle terre che stanno dall’altra parte e il pensiero al futuro. Un racconto per immagini e parole lungo 236 pagine che si sfogliano come un unico grande racconto e in cui si ritrovano tutti i colori dell’allestimento, dal verde acquamarina al blu oltremare, ma anche tante immagini di paesaggi costieri e di reperti, le ricostruzioni e i rendering e, ovviamente, i testi che accompagnano la mostra (oltre a un approfondimento sull’allestimento e sulle ricostruzioni 3D). Il catalogo, a cura di Rita Auriemma, Antonella Antonazzo e Giovanna Tinunin, occasione per riascoltare e approfondire tutte le storie di cui il mare si è fatto voce narrante nella mostra, è disponibile in versione bilingue (italiano e inglese).

Programma completo sul sito nelmaredellintimita.it