VIDEO/Vigile del Fuoco in pensione in giro per l’Italia in bici toccando tutte le caserme. L’arrivo a Brindisi

Ha raggiunto oggi, sabato 5 ottobre alle ore 16:45, rigorosamente in bicicletta, la Caserma del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi in via Nicola Brandi, il pompiere in pensione Flavio Marotto, veneto, che fino a metà agosto 2019 ha svolto il suo lavoro presso il Comando Provinciale di Treviso completando proprio il giorno di Ferragosto i suoi 42 anni di attività, anni durante i quali ha girato l’Italia per aiutare centinaia di persone in difficoltà anche nel corso di tragiche catastrofi come il Sisma de L’Aquila in Emilia.

In occasione del pensionamento, Flavio Marotto ha pensato di regalarsi una impresa tutta personale, girare il Bel Paese in bicicletta toccando le città italiane da nord a sud.

“Come regalo personale ha deciso di ho deciso di regalarmi un viaggio lungo tutto il perimetro dell’Italia come si può notare dalla cartina che porto con me (a destra) – ha dichiarato Marotto in una intervista – L’occasione non è solo quella del mio pensionamento ma anche quello dell’ottantesimo anno della fondazione del corpo dei Vigili del Fuoco che cade quest’anno. Il viaggio – prosegue Marotto – durerà all’incirca 2 mesi e il ritorno in Veneto a Santa Lucia di Piave dovrebbe essere previsto per la metà di ottobre per un totale di 6600 chilometri sulla carta, poi probabilmente saranno anche di più e un dislivello di 65000 metri. La preparazione atletica non dovrebbe rappresentare un problema poichè mi sono sempre allenato, da diverso tempo faccio circa 20mila km l’anno quindi le gambe non dovrebbero essere un problema. Nel corso del mio viaggio sarò ospitato nelle caserme dei Vigili del Fuoco di ogni città che toccherò durante il Giro d’Italia.”

Oggi è stata la volta della Caserma Brindisina che ha accolto il collega ciclista come potete vedere nel video.