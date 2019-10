Ferrarese: “Sono lusingato, ma non mi candiderò alla presidenza della Regione”

Ho letto su articoli di stampa, rilanciati anche sul web, dell’ipotesi di una mia candidatura alla carica di governatore della Regione Puglia.

ùNon posso nascondere che nelle ultime settimane, più volte, autorevoli esponenti del Centrodestra abbiano chiesto la mia disponibilità ad assumere un ruolo di protagonista nella prossima campagna elettorale pugliese e allo stesso modo non nascondo la soddisfazione che questa richiesta abbia generato in me, evidentemente riconoscendo la qualità di quanto io ho fatto in passato, nei vari incarichi istituzionali che ho ricoperto.

Ma con la stessa schiettezza devo chiarire in questa sede, e una volta per tutte, che da qualche anno ho scelto di svolgere a tempo pieno la mia attività imprenditoriale e che considero la politica una parte, bella ed entusiasmante, del mio passato. Che non tornerà più.