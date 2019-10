BRINDISI – L’Aeroporto del Salento, ha ricevuto dal Gruppo un riconoscimento per aver raggiunto il primo posto nel ‘Campionato’ tra quaranta scali aeroportuali con dimensioni e traffico in linea con l’aeroporto brindisino.

Il premio è stato consegnato al Direttore Generale di Aeroporti di Puglia, Marco Catamerò.

“La nostra strategia aziendale – ha detto il DG, Marco Catamerò – sta investendo grandi risorse per far crescere la struttura aeroportuale brindisina. Un aeroporto che sta favorendo l’incoming nel Salento e nella Valle d’Itria, aree di grande interesse turistico. Questo premio, ci rende quindi orgogliosi perché è il risultato di un efficace lavoro di collaborazione di tutti i dipendenti e del management di Aeroporti di Puglia. Voglio rivolgere un ringraziamento a nome dei vertici della per il grande interesse che Swiss ha riservato per il nostro scalo”.