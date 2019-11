Senso Civico e Articolo Uno: “Singole posizioni non fermano il nostro percorso comune”

“Il nostro progetto politico, basato su un’alleanza costruita sui contenuti e sulle idee per la Puglia che immaginiamo, continua ad andare avanti. E non ci appartengono le ricostruzioni su presunte discussioni e divergenze all’interno dei rispettivi gruppi. Le singole e autonome posizioni di altri soggetti, che non condividono la nostra azione, non possono in alcun modo fermare il nostro processo di unità e di ascolto che, anche in queste settimane, procede tra i territori per fare sintesi delle istanze che porteremo nella nostra offerta politica. Senso Civico e Articolo Uno, pertanto, ribadiscono ancora una volta l’obiettivo di procedere uniti e coesi”.

Lo dichiarano i consiglieri regionali di Senso Civico Alfonso Pisicchio, Pino Romano, Giuseppe Turco e Sabino Zinni e i consiglieri regionali di Articolo Uno Ernesto Abaterusso e Mino Borraccino.