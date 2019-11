BRINDISI – E’ stata una delle più importanti ondate di maltempo degli ultimi anni. La regione Puglia, tra l’11 ed il 12 novembre scorsi, si è dovuta piegare alla dura e crudele volontà del meteo, letteralmente impazzito, che ha arrecato ingenti danni soprattutto nelle zone marine, facendo ‘inginocchiare’, impotenti, tanti cittadini ed imprenditori impegnati in diverse attività commerciali.

Non è stato un terremoto, non c’è stata una catastrofe, ma poco è mancato. La copiosa pioggia abbattutasi in Puglia ad inizio settimana (con conseguente alta marea che ha coperto gran parte delle aree marine, specie nel Salento), accompagnata da trombe d’aria e smisurate raffiche di vento ha letteralmente distrutto moltissimi locali, lidi, ristoranti, alberghi e campagne, senza considerare i tantissimi danni derivanti dalla caduta di alberi e cartelli stradali in pieno centro abitato.

Le foto a corredo dell’artico riguardano principalmente le zone di Porto Cesareo e Torre Lapillo, dove il maltempo pare non abbia risparmiato nulla, gettonatissime mete turistiche anche di molti brindisini. Parte di questi, infatti, sono proprietari di una villetta adoperata perlopiù durante la bella stagione per godersi un meritato relax, ‘coccolati’ dal sole. Non solo. Alcuni imprenditori del brindisino sono titolari di B&B nei pressi delle locali spiagge, praticamente sommersi dall’acqua. Ovviamente, anche diverse zone della provincia hanno subito importanti danni, in cui sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco, quali Oria, Francavilla, Mesagne e Brindisi. Nel resto della Regione, sono state interessate dal maltempo Capitanata, Manduria, Gallipoli.

Per tutto quanto sopradescritto, è stata approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale una mozione che impegna la Giunta Regionale ad attivare ogni iniziativa utile a sostenere i territori che nelle scorse ore hanno subito ingenti danni a causa dell’eccezionale ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Puglia.

“Un atto doveroso – spiega il Presidente del Gruppo consiliare LeU/I Progressisti in Regione, tra i firmatari del documento, Ernesto Abaterusso – che può consentire di velocizzare la richiesta di calamità naturale nei confronti del Governo e sostenere chi ha vissuto in maniera drammatica le conseguenze delle forti precipitazioni che hanno flagellato la Puglia, provocando ingenti danni ad abitazioni, aziende e infrastrutture, assestando un ulteriore duro colpo al comparto agricolo. Con il voto unanime di oggi la Regione Puglia dimostra, ancora una volta, di essere in prima linea nel sostegno ai cittadini e di voler mettere un’intera comunità, oggi scossa e attonita, nelle condizioni di tornare alla normalità”.

L’economia locale piange e con essa centinaia di imprenditori.

Gallery:

(Alcune foto sono amatoriali ed altre prese dalla pagina Facebook di Porto Cesareo)

Tommaso Lamarina