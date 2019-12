Passeggero freddato da un colpo di arma da fuoco, 40enne brindisino deve espirare 23 anni di reclusione

7 Dicembre 2019

BRINDISI – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi hanno tratto in arresto Gennaro Giuffrida, 40enne del luogo, in atto sottoposto agli arresti domiciliari, in esecuzione dell’ordinanza di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare presso la comunità “Incontri” sita in Putignano (BA) fino al 3 dicembre 2020, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Lecce, dovendo espiare una pena complessiva di 23 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione, per i reati di omicidio tentato e consumato, porto illegale di armi, furto, estorsione e danneggiamento.

La sera dell’11 aprile 2007, alle ore 23:15, in via Appia, l’uomo, viaggiante a bordo di un veicolo, esplose alcuni colpi d’arma da fuoco all’indirizzo di un’autovettura Lancia Y; uno dei colpi colpì alla testa il passeggero Daniele Carella, classe 1975 di Brindisi. La vittima, condotta presso l’ospedale Perrino di Brindisi dal conducente, morì nel pomeriggio del 14 aprile 2007.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato accompagnato presso la citata comunità, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.