I segreti di Brindisi: visite guidate e spettacoli

30 Dicembre 2019

Continuano gli appuntamenti alla scoperta di Palazzo Granafei-Nervegna con un programma di visite guidate e performative promosso dalla Regione Puglia nell’obiettivo di potenziare l’attività e i servizi degli Infopoint regionali. Di seguito i prossimi incontri indirizzati al pubblico dei bambini e dei grandi con focus sulla storia della città, dei suoi simboli, delle sue influenze culturali, e la cornice di performance artistiche con protagonisti gli interpreti del territorio. La partecipazione a tutti gli appuntamenti della rassegna è gratuita, con prenotazione al T. 0831 229 784 oppure 342 1013 149.

Giovedì 2 gennaio ore 17

ALL’ARREMBAGGIO!

Spettacolo per bambini dai 5 anni

Appuntamento presso Infopoint Palazzo Granafei-Nervegna

Un appassionante racconto per i più piccoli con Sara Bevilacqua. Una ciurma di bullissimi pirati parte all’arrembaggio di un castello, in cerca di un tesoro. Ad attendere i pirati boriosi e maleducati c’è solo l’anziana contessa Wilma, che non solo cercherà d’insegnare loro le buone maniere, ma li sconfiggerà. Come? Un divertente racconto sul tema del bullismo, che – tra rozzi pirati e fantasmi gentili – ci racconta che l’intelligenza, la saggezza, la gentilezza e il buon senso possono vincere sulla forza fisica, sulla prevaricazione e sull’arroganza. La vittoria dell’unione che anche contro i bulli protegge e fa la forza. Con divertimento assicurato! Prenotazioni T. 0831 229 784 oppure 342 1013 149.

Sabato 4 gennaio ore 18

BRINDISI E I LUOGHI DELLE DONNE

Visita guidata

Appuntamento in piazza Duomo. Arrivo a Palazzo Granafei-Nervegna

Una visita guidata tra i luoghi di cultura, lavoro e vita delle donne in terra di Brindisi, ripercorrendo di pari passo il tema dell’emancipazione della donna, dai salotti nobili ai primi lavori nell’industria, dalla Belle Époque all’entrata in politica del gentil sesso, dallo sport fino alla cultura. L’itinerario del tour comprenderà i luoghi che hanno visto i primi passi dell’alfabetizzazione femminile: Conservatorio di Santa Chiara, monastero di San Benedetto, monastero degli Angeli, scuola elementare San Lorenzo da Brindisi (prima scuola femminile a Brindisi) e i salotti nobiliari, come la “stanza delle donne” del Palazzo Granafei-Nervegna. Appuntamento in piazza Duomo e termine a Palazzo Granafei-Nervegna, dove sarà descritta una sorta di Women Map raccontando luoghi e donne di Brindisi attraverso le loro storie ricostruite tra i documenti. Prenotazioni T. 0831 229 784 oppure 342 1013 149.

Mercoledì 8 gennaio ore 16.30

SULLE TRACCE DELLA COMUNITÀ EBRAICA A BRINDISI

Visita guidata e performance di musica ebraica

Appuntamento in piazza Duomo. Arrivo a Palazzo Granafei-Nervegna

Il percorso guidato si snoda tra la lama giudaica (via Annunziata) e piazza Duomo visitando anche il museo archeologico dove sono conservate tre iscrizioni ebraiche, raccontando una storia poco conosciuta della città di Brindisi di angoli nascosti e monumenti che svelano origini dimenticate. Appuntamento in piazza Duomo e termine a Palazzo Granafei-Nervegna dove una performance di musica ebraica introdurrà i partecipanti in un’atmosfera più intima e magica.

Infatti, nella cultura ebraica la musica costituisce una forma di espressione importantissima fin dalle origini. Capoluoghi e piccole, talvolta piccolissime, località sono stati “plasmate” dalla presenza di comunità ebraiche, centri storici, monumenti, strade, quartieri che nel nome o nelle forme tramandano l’impronta, il ricordo, le testimonianze della vitalità di comunità che qui gestivano commerci, lavoravano, pregavano ed erano il punto di riferimento per chiunque volesse imbarcarsi o transitare verso Israele. Prenotazioni T. 0831 229 784 oppure 342 1013 149.