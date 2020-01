Dalla riserva alla città: un laboratorio per bambini su Torre Guaceto

11 Gennaio 2020

Proseguono gli appuntamenti alla scoperta della città e dei suoi segreti con un programma di visite guidate elaboratori promosso dalla Regione Puglia con la partecipazione del Comune di Brindisi e il coordinamento della Fondazione Nuovo Teatro Verdi, nell’obiettivo di potenziare l’attività e i servizi degli Infopoint regionali. Le visite pongono il focus sulla città, sulle sue risorse naturali e culturali, per permettere specie al pubblico giovanissimo di esplorare e appassionarsi del loro territorio con lo strumento del teatro, dell’arte, del gioco e della fiaba. La partecipazione è gratuita, con prenotazione al T. 0831 229 784 oppure 342 1013 149.

Il prossimo incontro, in programma domenica 12 gennaio alle ore 17 a Palazzo Granafei-Nervegna diBrindisi, è dedicato ai bambini tra 5 e 10 anni e propone un laboratorio artistico e manuale, a cura della Cooperativa Thalassia, per la realizzazione di una mappa sentimentale della riserva naturale di Torre Guaceto, un prezioso scrigno che racchiude valori da tutelare e salvaguardare. Il laboratorio ricostruisce l’immaginario del parco naturale, dai granelli di sabbia al profumo del mirto, dai tesori del mare alle tracce del passato. Un’esperienza emozionale e sensoriale che restituisce ai bambini la dimensione esatta di un pezzo incontaminato di natura, un ecosistema in equilibrio tra terra e mare: tra specie botaniche e faunistiche, un patrimonio di biodiversità che occorre difendere preservando il suo spazio di vita, di riparo e di riproduzione. Specchi d’acqua dolce e canneti che fanno da rifugio a uccelli stanziali e migratori, colonie di tassi e volpi, macchie di lecci e mirto, uliveti che attraversano l’area marina protetta, un universo pullulante di vite diverse e in perfetta armonia.