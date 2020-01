Regionali 2020, Abaterusso (Articolo Uno): “Il duo Renzi-Bellanova getta la maschera: vuole consegnare la Puglia a Salvini”

14 Gennaio 2020

Le dichiarazioni odierne del distruttore del centrosinistra nazionale di volere un candidato che spacchi la coalizione in Puglia nella speranza di far perdere Emiliano ha un solo significato: tifare apertamente per Salvini. Lo si era già capito dalle ripetute dichiarazioni della sua ventriloqua Bellanova, talmente legata ai problemi della Puglia che nelle ultime elezioni politiche è dovuta scappare in Emilia-Romagna per farsi eleggere, novello cavallo di Caligola. Evidentemente non aveva tanta fiducia nel fatto che i pugliesi la amassero così tanto.

Oggi, dopo aver disastrato il centrosinistra nazionale, il duo si trasforma in killer della Puglia. La politica in tutto ciò conta poco, il loro è solo odio e desiderio di vendetta. Ma, sappiano il distruttore e i suoi complici, che i pugliesi non hanno l’anello al naso e sapranno dare risposte adeguate. La Puglia non torna indietro! Le sorti della nostra regione non le decidono né Renzi né la Bellanova, ma i pugliesi i quali, proprio come gli elefanti, sono intelligenti e hanno la memoria lunga.

Ernesto Abaterusso

Segretario regionale Articolo Uno Puglia

Presidente Gruppo consiliare LeU/I Progressisti

Regione Puglia